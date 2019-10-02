وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا وموظفي السفارة

التقى وفد الكونغرس الأمريكي رفيع المستوى، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وموظفي السفارة، للاطلاع على الأوضاع في ليبيا، واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة المساهمة بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع.

وحسب السفارة الأمريكية، فقد أعرب الوفد بقيادة النائب، آلسي هاستينغز، عن أسفهم لحيلولة الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع دون زيارة ليبيا.

كما عبر الوفد عن تقديره لجهود التواصل الافتراضي التي تقوم بها السفارة، وبرامج تبادل الطلاب والزيارات، وغيرها من الفرص التي توفر للولايات المتحدة التواصل مع الشعب الليبي، إلى حين عودة السفارة إلى مقرها في طرابلس.

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