بلحيق: زيارات السراج ووزرائه المتكررة إلى تركيا بسبب صفقات السلاح

المتوسط:

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق ، أن ” الزيارات متكررة لوزراء ومسئولين في حكومة الوفاق إلى تركيا هدفها إبرام صفقات السلاح”.

وأوضح بلحيق، في تصريحات صحفية له، أن ” تركيا الآن هي المصدر الوحيد لمختلف أنواع السلاح إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة فى طرابلس ومن خلال الأموال الليبية وثروات الشعب التي نهبها قادة طرابلس، الزيارات إلى تركيا والتي بدأها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى وتبعتها زيارات اخرى عديدة لوزراء ومسئولين فى طرابلس كان يتم بعدها شحن كميات كبيرة من الدبابات والمدرعات التركية إلى ساحات القتال فى طرابلس وخير دليل الطائرات المسيرة التى تستخدمها حكومة الوفاق ويقوم على ادارتها خبراء اتراك تم جلبها من تركيا”.

وأضاف بلحيق، أن “تركيا ضالعة فى الحرب فى ليبيا، بل أخيراً استهدف الجيش طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بالأسلحة والذخائر”.

