تكريم أوائل التعليم الثانوي في بلدية بني وليد

أقامت منظمة وادي دينار بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم الطلبة العشرة الأوائل في التعليم الثانوي على مستوى البلدية للعام الدراسي 2018 – 2019، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال رئيس منظمة وادي دينار، سامي التومي لـ«بوابة الوسط» إن الاحتفالية تأتي في إطار حرص المنظمة على دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على بذل المزيد من العطاء والتفوّق العلمي.

وأوضح التومي أن الاحتفالية تخللها ندوة تناولت كيفية تطوير التعليم ببلدية بني وليد وإمكانية تحديد كافة العراقيل التي تواجه الطلاب وسبب تدني نسبة الناجحين بمدارس البلدية.

وشهدت الاحتفالية توزيع شهادات التقدير وبعض الهدايا على الطلبة الأوائل، إضافة إلى تكريمهم وتكريم بعض الجهات والشخصيات العامة بالمدينة.

وحضر الاحتفالية عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، ومراقب التعليم، خالد سالم، وبعض المسؤولين بالمدينة وعدد من مديري المدارس التعليم الثانوي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد.

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