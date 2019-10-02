إحالة رواتب أغسطس لموظفي عدد من القطاعات العامة ببني وليد إلى المصارف

أعلنت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد، اليوم الأربعاء، أنها أحالت مرتبات موظفي عدد من القطاعات الخدمية العامة في البلدية لشهر أغسطس الماضي إلى كافة المصارف العاملة في البلدية.

وذكرت المراقبة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين القطاعات التي أحيلت رواتب موظفيها هي: الصناعة والاقتصاد والزراعة والقوى العاملة، منوهة إلى أنها ستحيل رواتب باقي القطاعات «في حالة الانتهاء من الإجراءات الإدارية المتبعة».

وطالبت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد كافة المصارف بضرورة سرعة إدراج المرتبات بحسابات الموظفين من أجل تخفيف العبء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وتضم مراقبة الخدمات المالية بني وليد كافة القطاعات الخدمية العامة، منها التعليم والصحة والزراعة والتخطيط والصناعة والمواصلات والثقافة والاقتصاد والصناعة والقوى العاملة.

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