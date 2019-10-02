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مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس تدعم تونس بـــ 800 صندوق اقتراع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم، تزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دولة تونس، بثمانيمئة صندوق اقتراع.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب تونس، لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستسهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنظمها الهيئة التونسية، وأن هذا التعاون يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين في عام ألفين وستة عشر، واستنادا إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية، الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات، وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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