بالمستندات| الوفاق توقف العمل بقرارات خاصة بزيادة مرتبات بعض قطاعات الدولة

طرابلس-العنوان

قرر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بخمسة قرارات سابقة صادرة عنه بشأن زيادات في مرتبات عدد من القطاعات بالدولة ووقف جميع الأثار المترتبة عليها من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لمرتبات الموظفين بالدولة الليبية.

ووفقا للقرار رقم (20) الصادر عن مجلس الوزراء لحكومة الوفاق تم إيقاف قرار مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2013م بتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية، وكذلك قرار رقم (641) لسنة 2013م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العمة بالدولة.

وشمل الإيقاف أيضا قرار رقم (642) لسنة 2013م بتقرير زيادة لمرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وقرار رقم (1367) لسنة 2018م بمنح علاوة تمييز لعاملين بجهاز الإسعاف، وقرار رقم (885) لسنة 2019م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

جاء ذلك بناء على اجتماع عقده مجلس وزراء الوفاق اليوم الأربعاء، برئاسة فائز السراج، نوقش خلاله ملفي تكدس القمامة في طرابلس وزيادة مرتبات بعض قطاعات موظفي الدولة.

وبحسب مكتبها الاعلامي كشفت حكومة الوفاق عن تشكيلها لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.

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