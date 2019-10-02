بالفيديو| منذ افتتاحه في فبراير .. قسم الشرطة النسائية ببنغازي يقوم بضبط 685 عنصرا نسائيا عليهن قضايا مختلفة 

بنغازي-العنوان

قالت رئيس قسم الشرطة النسائية مقدم مرعية الفرجاني، أن القسم تمكن منذ افتتاحه مطلع شهر فبراير من العام الجاري من ضبط 685 عنصر نسائي عليهن عدة قضايا في جميع مراكز مدينة بنغازي.

وأوضحت الفرجاني وفقا لمكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أن قسم الشرطة النسائية منذ افتتاحه بقرار من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز وحتى اليوم تمكن من ضبط 685 عنصر نسائي منهن 27 عنصر عليهن قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأضافت الفرجاني أن القسم قام بتأمين عدة مُلتقيات ومهرجانات واحتفالات كبرى أقيمت بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن القسم استطاع في فترة قصيرة القيام بكافة الأعمال المكلف بها والتي تتطلب التواجد للعنصر النسائي.

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