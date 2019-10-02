للإطلاع على الأوضاع الليبية .. السفير الأمريكي يلتقي وفدًا من الكونجرس الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن وفدًا رفيع المستوى بالكونجرس الأمريكي، التقى بالسفير ريتشارد نورلاند وموظفي سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا للإطلاع على الأوضاع في ليبيا، واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة المساهمة بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع.

السفارة الأمريكية أوضحت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن الوفد الأمريكي بقيادة النائب، آلسي هاستينجز، وعضوية السيناتور، روجر ويكر، والنائب إيمانويل كليفر، والنائب جو ويلسون، والنائب آندي هاريس، أعربوا عن أسفهم لأن الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع لم تسمح لهم بزيارة ليبيا خلال رحلتهم.

ووفق البيان، عبّر الوفد عن تقديره لجهود التواصل الافتراضي الذي تقوم به السفارة، وبرامج تبادل الطلاب والزيارات، وغيرها من الفرص التي تتوفر للولايات المتحدة للبقاء على تواصل مع الشعب الليبي إلى حين تتمكن السفارة من إعادة فتح مقرها في طرابلس.

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