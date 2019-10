أستاذ أزهري لـ”أئمة ليبيا”: الخطاب الديني لابد أن يواكب الأحداث والواقع

المتوسط:

أكد الدكتور أحمد ربيع – أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، أن ” الخطاب الديني لابد أن يكون مدركا للواقع، ملم بفقه المقاصد ليواكب عالم الأحداث والأفكار “.

وأضاف ربيع، خلال محاضرة له بعنوان «المقاصد الشرعية وهيمنتها علي فروع الشريعة»، ضمن دورتها الشرعية السادسة لعلماء وأئمة ليبيا، أن “هناك فقه أولويات وهو أن تقدم ما فيه مصلحة العباد والبلاد وفق مقتضيات الشريعة، فضلاً عن فقه التيسير والإتلاف، فالفقيه لابد أن يتفق مع الناس جميعاً بالقواسم المختلفة، والانتماء يكون لله والدين والوطن والعائلة فلابد من تكامل دوائر الانتماء”.

وأوضح ربيع، أن “الخطاب الديني لابد فيه من مراعاة الناس عوام وغيرهم لإدراك المقصود والبحث عن القواسم المشتركة لتحقيق المنفعة العامة و للحفاظ على دماء المسلمين”.

