الرئاسي يوقف زيادة مرتبات العاملين في بعض القطاعات.

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات العاصمة، في محاولة لإيجاد الحلول العاجلة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إيقاف العمل مؤقتًا بكل القرارات المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة، مبررًا ذلك بـ”محدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة”.

وشكلت الوفاق، لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.

وقدم السراج، حصيلة بآخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية، وحضور أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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