اخبار ليبيا الان

بالفيديو..قسم الشرطة النسائية ببنغازي يضبط 685 عنصرا نسائيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن قسم الشرطة النسائية ،منذ افتتاحه مطلع شهر فبراير من العام الجاري من ضبط 685 عنصر نسائي عليهن عدة قضايا في جميع مراكز مدينة بنغازي.
و قالت رئيس قسم الشرطة النسائية مقدم مرعية الفرجاني ،إن قسم الشرطة النسائية منذ افتتاحه بقرار من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز وحتى اليوم ،قام بتأمين عدة مُلتقيات ومهرجانات واحتفالات كبرى أقيمت بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن القسم استطاع في فترة قصيرة القيام بكافة الأعمال المكلف بها والتي تتطلب التواجد للعنصر النسائي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حتى في الإمارات العربية – الشرطة النساء المدعومة بإدارة الضباط – يقومون باستهداف المجرمين الأغنياء وابناءهم في المزارع والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي ومحلات التزيين – والمؤسسات التي تعمل فيها مجرمات تابع تنظيم الاخوان – والمحطات الإعلامية والأماكن المشبوهة .
    الامن مسؤلية كل مواطن ومواطنة – على المواطنين التبليغ الجهات المختصة عن اي شبهات دون التطرق آلى اي موضوع اخر او مساومة . للحرص على الامن داخل البلاد .

    رد