بالفيديو..قسم الشرطة النسائية ببنغازي يضبط 685 عنصرا نسائيا

تمكن قسم الشرطة النسائية ،منذ افتتاحه مطلع شهر فبراير من العام الجاري من ضبط 685 عنصر نسائي عليهن عدة قضايا في جميع مراكز مدينة بنغازي.

و قالت رئيس قسم الشرطة النسائية مقدم مرعية الفرجاني ،إن قسم الشرطة النسائية منذ افتتاحه بقرار من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز وحتى اليوم ،قام بتأمين عدة مُلتقيات ومهرجانات واحتفالات كبرى أقيمت بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن القسم استطاع في فترة قصيرة القيام بكافة الأعمال المكلف بها والتي تتطلب التواجد للعنصر النسائي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا