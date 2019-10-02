روايات حول أحداث منطقة الداوون بترهونة

خلّف اشتباك مسلح جانب مصرف في منطقة الداوون بترهونة عدداً من القتلى والجرحى وسط روايات متعددة لما جرى .

وفي إحدى الروايات، قال مصدر من داخل مدينة ترهونة لـ”NEWS 218″، إن شخصاً يحمل لقب “الكشر” تلقى أموالاً من قبل التشكيلات المسلحة مقابل فتح الطرق للدخول إلى الداوون، وعندما تم الأمر هاجم المسلحون مصرف بالمنطقة وتم التعامل معهم سريعاً وتطور الأمر إلى اشتباك مع عناصر من اللواء التاسع الذين قتلوا منهم عدداً كبيراً قبل قتل شقيق الكشر الذي اتفق أخوه مع التشكيل المسلح على فتح طريق الداوون لهم لأن علاقة قديمة تربطه معهم نظراً لانضمامه مع آخرين له إلى درع المنطقة الوسطى الذي تشكل كتائب مصراتة أهم قواته .

هذه الرواية من قلب ترهونة لم تكن الوحيدة، فرواية ثانية ذكرت أن ما حصل هو خلاف بين مجموعة من الأهالي مع اللواء التاسع وسط حالة احتقان شديدة.

وذكرت رواية ثالثة أن أفراد يتبعون تنظيم داعش ومعهم عناصر أخرى تسللوا إلى المنطقة واحتموا بالمواطنين قبل أن يتم التعامل معهم وملاحقة من فر هارباً، فيما نشرت الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في المنطقة لمنع أي تطور سلبي.

ويبدو أن الرواية الأولى الأقرب للدقة، ذلك أنها الأكثر شمولية والأكثر تناولاً للتفاصيل التي غابت أو غيبها من قام بنشر الروايات الأخرى في انتظار توضيحات من جهات رسمية بالمنطقة.

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