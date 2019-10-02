ألمانيا تُمهّد لـ”مؤتمر برلين” لحل أزمة ليبيا

تقرير| 218

يوما بعد آخر تتكشف تفاصيل أكبر عن مؤتمر برلين وتزداد الاجتماعات واللقاءات التي تحاول أن تعزز من فرص جمع الأطراف والوصول إلى نتائج إيجابية.

واتجهت أعين المهتمين بالأزمة الليبية صوب العاصمة الألمانية برلين حيث استضافت وزارة الخارجية الألمانية الاجتماع التمهيدي الثاني لـ”مؤتمر برلين” بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وناقش “التمهيدي الثاني” ما جرى في الجلسة الأولى ببرلين والتي عقدت في 17 سبتمبر الماضي حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا، وسبل حل الأزمة بشكل شامل من أجل ضمان التنمية والاستقرار.

يذكر أن الاجتماع جاء بمشاركة ممثلين عن دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا.

ويتسأل كثيرون عن فرص نجاح مؤتمر برلين خاصة وأن ألمانيا امتنعت منذ بداية الأزمة في عام 2011 من التدخل في الصراع، وهو ما يجعلها وسيطا مقبولا بدرجة كبيرة من أطراف الصراع وكذلك من أغلب القوى الدولية والإقليمية.

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