بنغازي تصدح بالفن.. والشباب يتصدرون

أقيم على خشبة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، عرضا مسرحيا قدمه عدد من الشباب الصاعدين بحضور مجموعة من الفنانين البارزين.

ويعتبر هذا العرض المسرحي تتويجاً لدورة مكثفة أشرف عليها ممثلون بارزون، وقدمته مجموعة من المواهب التمثيلية الصاعدة التي أحبت الفن واختارت طريق التمثيل.

وجاء العرض المسرحي بعد ثلاثة أشهر من العمل، وحضره وفد يترأسه وزير الثقافة والاعلام وعدد من الفنانين الذين كان لهم الباع الطويل في المسرح الشعبي.

لا يموت المسرح في مدينة بنغازي، الفن هنا متجدد كالبحر، والمدينة المحبة للفن ترسل من جديد رسالة أنها لن تتخلى عن ممارسة الفن وإتقان الإبداع واحتراف الحياة.

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