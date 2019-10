المتوسط:

قال الشيخ سالم ياسر الربيعي، أحد أعيان مدينة سبها، إن “آليات وعربات لعصابات المرتزقة التشادية كانت قد دخلت للمدينة بشكل غوغائي ما سبب في موجة استياء كبيرة من الأهالي”.

وأوضح الربيعي، في تصريحات صحفية له، أن “تلك العصابات تمارس الخطف والحرابة والقتل على الهوية وتقوم بالسطو المسلح على المواطنين وسرقة سيارتهم خاصة ذات الدفع الرباعي”.

وأكمل الربيعي، أن “حي حجارة في مدينة سبها الليبية شهد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأهالي والمرتزقة على خلفية الاعتداءات المتكررة من طرف المرتزقة التشادية.”

The post الربيعي: عصابات تمارس أعمال الحرابة وخطف المواطنين في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية