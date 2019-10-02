ضبط 685 امرأة متهمات في قضايا مختلفة ببنغازي منذ فبراير

تمكن قسم الشرطة النسائية من ضبط 685 عنصرا نسائيا مطلوبات في عدة محاضر ضبط من جميع مراكز بنغازي، منذ تدشين القسم في شهر فبراير الماضي، بقرار من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن 27 من المقبوض عليهن مطلوبات بقرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وتابع أن قسم الشرطة النسائية قام بتأمين عدة مُلتقيات ومهرجانات واحتفالات كبرى مقامة بمدينة بنغــازي، واستطاع في فترة قصيرة منذ افتتاحه القيام بكل الأعمال المكلف بها التي تتطلب التواجد للعنصر النسائي.

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