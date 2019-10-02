“الرئاسي” يوقف زيادة مرتبات بعض الموظفين

قرر المجلس الرئاسي، الأربعاء، إيقاف العمل مؤقتاً بكل القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثامن للعام الحالي لحكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور بعض أعضاء المجلس والوزراء.

وقال مكتب السراج الإعلامي إن قرار وقف زيادة المرتبات جاء بسبب محدودية الموارد المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف المكتب في بيان إن وزراء الحكومة شكلوا لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.

وناقش المجلس مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات طرابلس، وإيجاد الحلول العاجلة لها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

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