أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” مقتل الإرهابي هشام مصطفى مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه ” لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين ومن يتفاوض مع هؤلاء يعتبر خائنا”.

ودعا المسماري المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا حتى نتفرغ لمعركة محاربة الإرهاب

وأضاف المسماري، أن ” المعركة التي يخوضها الجيش الليبي هي معركة ضد الإرهابيين والميليشيات المتطرفة”.

The post المسماري: مقتل ” مسيمير” خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية