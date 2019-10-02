اخبار ليبيا الان

المسماري: مقتل ” مسيمير” خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” مقتل الإرهابي هشام مصطفى مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه ” لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين ومن يتفاوض مع هؤلاء يعتبر خائنا”.

ودعا المسماري  المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا حتى نتفرغ لمعركة محاربة الإرهاب

وأضاف  المسماري، أن ” المعركة التي يخوضها الجيش الليبي هي معركة ضد الإرهابيين والميليشيات المتطرفة”.

The post المسماري: مقتل ” مسيمير” خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك