المتوسط:

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اجتماعه في روما الأربعاء مع نظيره الايطالي، لويجي دي مايو بـ”اللقاء المثمر”

وقال في تغريدة مساء الاربعاء إنه خلال اللقاء تمت “مناقشة علاقاتنا الأمنية والاقتصادية والثقافية القوية مع إيطاليا وأهمية الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة التحديات العالمية”.

وتضمنت مباحثات رئيس الدبلوماسية الأمريكية خلال زيارته الحالية لروما مواضيع من أهمها الأزمة الخليجية والطموحات الايرانية في المنطقة، الأوضاع في ليبيا، علاقات إيطاليا مع الصين ومخاوف واشنطن الأمنية بهذا الصدد، فضلاً عن دعوة إيطاليا لزيادة نفقاتها الدفاعية في إطار إلتزامات الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والامن الطاقوي

The post بعد بحث مستجدات الأزمة الليبية.. بومبيو: المباحثات مع “دي مايو” مثمرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية