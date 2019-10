البرلمان: غسان سلامة متناقض وغير محايد تجاه جميع الأطراف الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق، أن ” بعثة الأمم المتحدة لم يحدث منذ مجيئها إلى ليبيا ولم تلعب أي دور يقرب وجهات النظر بين الأطراف الليبية”.

وأضاف بلحيق، في تصريحات صحفية له، أن ” غسان سلامة، المبعوث الأممى نفسه أخفق كثيراً فى الوصول إلى رؤية واضحة لحل الأزمة، بل أنه كان متناقضاً فى الكثير من الأحداث وكان دائم الميل إلى أطراف معينة فى شهادته من بينها حكومة الوفاق الوطنى وايضا لم يكن على الحياد تجاه جميع الأطراف الليبية”.

وأكمل ، أنه “فى الوقت الذى اتهم غسان سلامة، أعضاء من مجلس النواب بالفساد فى احدى احاطاته امام مجلس الأمن، غض الطرف عن اعلان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى، بصرف مليار و400 مليون دينار ليبى للجماعات والمليشيات المسلحة بحجة الإنفاق على الظروف الطارئة التى تمر بها العاصمة طرابلس، لكنه دفع هذا المبلغ الكبير لشراء ذمم المليشيات المسلحة، كما ان المبعوث الأممى لم يذكر نهائيا قيام تركيا بتصدير السلاح بكل انواعه لجماعة الاخوان الارهابية فى ليبيا لمحاربة الجيش “.

