الغرياني يفتي بتحريم التعامل بعملة المنطقة الشرقية

أفتى المفتي المعزول الصادق الغرياني، بعدم جواز التعامل بالعملة المطبوعة في روسيا، لأنها عملة مزيفة تسبب تدمير الاقتصاد، وفق قوله، وقال: “من يتعامل بعملة حفتر المطبوعة في روسيا هو كمن يعطي أمواله للمرتزقة الروس ليقتلوا بها إخوانه، ويفسدوا في بلده”



وفي لقاء تليفزيوني عبر فضائية “التناصح” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أردف الصادق الغرياني: “الناس يشعرون بأسى بالغ من تَدَنِّي أداء الحكومة وعدم وقوفها مع المعركة، وإعراضها عن المطالبات المتكررة على مدى 6 أشهربتشكيل وزارة حرب”



وأضاف: “مِن ضعف الأداء في السياسة الخارجية التغافل عن الموقف الروسي وتركه لحفتر، يزودونه بالمرتزقة ويطبعون له العملة، وهذا تقصيرٌ ها نحن ندفع ثمنه، ما كان ينبغي أن يكون”

وتابع الغرياني: “أشدُّ على أيدي حكماء وأعيان مصراته على بيانهم القويّ الذي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها ويحمِّلها المسؤولية على تدنّي مستوى الأداء المتعلق بالجبهات؛ وأدعو بقية المناطق إلى أن تحذوَ حذوهم”.



وطالب المفتي المعزول حكومة الوفاق بإحالة القائد العام للجيش خليفة حفتر، إلى المدعي العام العسكري وتجريده من رتبه العسكرية، قائلاً: “إنه مازال مشيراً”

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