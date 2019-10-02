المسماري: السراج أضاع فرصة لتحيق السلام في ليبيا

أخبار ليبيا24

اعتبر الجيش الوطني أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أضاع فرصة لتحقيق السلام في ليبيا بعد رفضه لإعلان المشير خليفة حفتر استعداده للحوار من جديد.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، “إن فائز السراج، أضاع فرصة تحقيق السلام في ليبيا والمنطقة عندما تهرب من إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر استعداده للحوار”.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في بنغازي، أنه “لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين ومن يتفاوض معهم يعتبر خائنا لدماء الشهداء”.

وقال المسماري “إن المعركة في طرابلس ضد إرهابيين ومتطرفين ومليشيات إجرامية، تعلم جيدا أنها ستصبح في السجون لارتكابها جرائم بشعة ضد الشعب الليبي”.

ودعا المسماري المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وذلك لمحاربة الإرهاب.

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