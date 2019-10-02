إشهار منظمة ضياء السلام لرعاية الطفولة بالجفرة

شهدت قاعة الحرية بالمجمعات الإدارية بمدينة هون احتفالية إشهار منظمة “ضياء السلام لرعاية الطفولة” في بلدية الجفرة، قدم خلالها أطفال الكشافة ورياض الأطفال فقرات فنية وموسيقية وأغاني ورقصات شعبية متنوعة بالزي الشعبي التقليدي.

حضر الاحتفالية عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف، وممثلو المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني وجمع من أبناء الجفرة وعدد من الضيوف والمدعوين.

وأعقبت الاحتفالية حلقة نقاش وحوار حول أهداف وبرامج منظمة ضياء السلام، ودورها في الاهتمام بالأطفال وما يمكن أن تقدمه في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها البلاد توترات متعاقبة، وما سببته من تأثيرات جانبية على المجتمع وخصوصا الأطفال.







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