النفط الليبي.. انخفاض في الايرادات وتحذير من تراجع الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انخفاض الإيرادات في شهر أغسطس محذرةً في بيان لها على موقعها الرسمي على الانترنت من تراجع حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورها أنها سجلت خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي “5 بالمئة” مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أميركي “30 بالمئة” مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وقالت المؤسسة إن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والأتاوات التي تم تحصيلها من عقود الامتياز

وأفادت المؤسسة أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، صرح في هذا الصدد قائلا: ” يمكن للمؤسسة زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة.. وإذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها و من دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي”.

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