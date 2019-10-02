43.1% تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال 2019

سجل عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 7036 مهاجراً مقارنة بـ12365 مهاجرًا في الفترة نفسها من العام الماضي 2018، بنسبة تراجع 43.1%.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان الأربعاء، إن القوات البحرية نجحت في إنقاذ 6835 مهاجرًا خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ11952 مهاجرًا العام الماضي، بنسبة تراجع 42.8%، بينما تم انتشال 11 جثة مقارنة بـ88 جثة في 2018، بانخفاض 87.5%.

وأوضح المكتب، أن عدد المفقودين المحتمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لا يتخطى 190 مفقودًا، مقارنة بـ325 مفقودًا الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 41.5%.

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وشدد البيان على أن الانخفاض الكبير في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية رغم قلة الإمكانات والتشويه غير المبرر (في قانون العدالة)، يظهر المجهود الكبير الذي يقوم بها خفر السواحل الليبي، مشددًا على أن قوات البحرية الليبية «ليست حماة أوروبا ولا شرطيًّا لها، بل نقوم بواجبنا الإنساني والوطني، وفرض سيادتنا البحرية على كامل مياهنا الليبية، ونقف في وجه مخطط خطير يطبخ في الخفاء لإغراق ليبيا بمواطني دول هان عندهم مواطنيهم، وتباكى عليهم الغريب بدموع التماسيح، تحت ذريعة حقوق المهاجر وحقوق الإنسان، في زمن غاب فيه الضمير الإنساني وصارت العدالة بمقياس الأقوياء وأصحاب النفوذ».

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