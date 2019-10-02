اشتباكات عنيفة في طرابلس بين الجيش وقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

يواصل الجيش الوطني خوض معاركه البرية والجوية في محاور طرابلس ضد قوات الوفاق بهدف التقدم إلى وسط العاصمة.

وبعد إعلانه عن تدمير مخازن ودشم كانت معدة للطائرات التركية المسيرة في كل من معيتيقة ومصراتة، أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس أن الوحدات العسكرية تخوض الآن اشتباكات عنيفة في كافة محاور العاصمة.

في المقابل أفادت أنباء متداولة عن اندلاع معارك عنيفة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور مطار طرابلس وقصر بن غشير.

كما أكد شهود عيان سماعهم لدوي ضربات قوية جراء الاشتباكات بجنوب العاصمة.

و في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في بنغازي، أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، على أنه لا مجال للتفاوض مع الإرهابيين، مشيرًا إلى أن ومن يتفاوض معهم يعتبر خائنا لدماء الشهداء، على حد تعبيره.

وقال المسماري “إن معركة الجيش في طرابلس ضد إرهابيين ومتطرفين ومليشيات إجرامية”، مشيرًا إلى أنها تعلم جيدا أنها ستصبح في السجون لارتكابها جرائم بشعة ضد الشعب الليبي.

ودعا المسماري المجتمع الدولي لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني من أجل مواصلة محاربة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24