ضبط أشخاص يشوهون الجدران الأثرية بشحات

أخبار ليبيا24

باشرت وحدة أمن وحماية الآثار بمديرية أمن شحات الشروع في المهام الموكلة إليها للوحدة بموجب قرار إنشائها من قبل عميد محمد فرج قراره.

وأكد مراقب آثار شحات أن هذه الوحدة باشرت العمل فعلياً وميدانياً، حيث تمكنت من ضبط أشخاص يشوهون الجدران الأثرية بالكتابات، واتخذت الاجراءات حيالهم.

وأشارت المراقبة إلى أن الوحدة أوقفت أعمال بناء بالمخالفة ودون الحصول على تصريح من الناحية الأثرية داخل المجمع الإداري شحات.

من جانبه أكد رائد إبراهيم رمضان رئيس وحدة اأمن وحماية الآثار على أنه سيتم التعامل مع الجهة المخالفة باتخاذ ما يلزم لضمان عدم الاعتداء مع ضرورة الحصول على تصريح من الآثار باعتبار أن المنطقة أثرية.

كما أكد، أن الوحدة ستستمر في حصر المخالفات وإعداد كشوفات بالبلاغات والاعتداءات بالمنطقة.

وبموجب قرار التأسيس؛ فإن من اختصاص الوحدة منع الاعتداء على المناطق الأثرية بالتنسيق مع مراقبة آثار شحات وجهاز الشرطة السياحية.

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