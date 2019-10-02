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النعاس : حكومة الوفاق قتلت وزارة الدفاع وأنا شاهد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وكيل وزارة الدفاع السابق بحكومة الإنقاذ محمد النعاس أن الحديث عن إمتلاك الوفاق جيشاً هو مجرد ” إدعاءات في الاعلام ” وذلك لعدم وجود آلية لقيادته وإدارته .

وقال النعاس في لقاء تابعته المرصد عبر قناة التناصح بأنه لا وجود لمؤسسة عسكرية يقودها ” القائد الأعلى – فائز السراج “  مشيراً إلى أن الأخير هو رمز سياسي فقط ولا يقود .

وأضاف بأن من المفترض أن يقود الجيش هو رئيس الأركان باشراف مباشر من وزير الدفاع قائلاً بأن وزارة الدفاع وهي رأس المؤسسة العسكرية وقد قُتلت بالكامل على ” يد حكومة الوفاق ” .

وإتهم النعاس حكومة الوفاق بعدم إمتلاك رؤية سياسية أو عسكرية واضحة لاخراج البلد من الازمة أو قيادة المعركة قائلاً بأنه شاهد عيان على ما أسماه ” قتل هذه الحكومة لوزارة الدفاع ” .

وعبر وكيل دفاع الإنقاذ عن خشيته من أن الحرب قد تحولت لما أسماه ” قلب العبث ” وفقدان عنصر الحسم منذ ستة أشهر مشككاً في قدرة حكومة الوفاق على التصرف في هذا الامر مع إرتفاع الكلفة المالية للقتال .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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