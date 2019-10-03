تعرّف على القطاعات الخمسة التي أوقف الرئاسي قرارات زيادة مرتباتها

ليبيا – عقد صباح أمس الأربعاء مجلس وزراء الوفاق ، اجتماعه العادي الثامن للعام الجاري 2019 م، برئاسة رئيس الرئاسي فائز السراج، نوقش خلاله ملفي تكدس القمامة في طرابلس وزيادة مرتبات بعض قطاعات موظفي الدولة.

حكومة الوفاق اتخدت بحسب مكتبها الاعلامي خلال الاجتماع قرارً بإيقاف العمل مؤقتاً بكل القرارات الصادرة عنها بشأن زيادة مرتبات لبعض القطاعات ، مرجعةً هذه الخطوة إلى محدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

وكشفت حكومة الوفاق عن تشكيلها لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.

وفي سياق متصل ، تحصلت المرصد على نسخة من القرار الذي نص على وقف تنفيذ قرارات زيادة مرتبات خمسة جهات حكومية ممولة من الدولة .

وكان على رأس هذه الجهات ، العاملين بمركز البحوث الصناعية ، والوحدات الإدارية العاملة بالدولة ، والعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها .

كما نص القرار أيضاً على وقف تنفيذ قرارات زيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة الذي صدر مؤخراً إضافة لوقف علاوة العاملين بجهاز الإسعاف .

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