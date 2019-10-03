صنع الله : الرئاسي خفّض ميزانية المؤسسة دون علمنا ونحذره من عدم تسييل المتبقي

ليبيا – حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرت حكومة الوفاق في عدم تسييل الميزانيات المعتمدة .

وأعلنت المؤسسة في بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الأربعاء تسجيلها خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي- أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي (5 بالمئة) مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي (30 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.