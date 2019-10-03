ليلة عنيفة تشهدها محاور الاشتباكات في طرابلس

متابعة|218

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تخوض الآن اشتباكات عنيفة في كافة محاور العاصمة.

وتواترت الأخبار على المنصات الإلكترونية وتضاربت عن عنف اشتباكات الليلة ونتائجها، بين طرفي الاقتتال في العاصمة، قوات الجيش الوطني في مواجهة التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، فيما استقبل مستشفى غوط الشعال أكثر من 6 حالات حتى كتابة هذا الخبر .. كما أشارت إحدى الصفحات الموالية للواء التاسع إلى اجتياح حقيقي ليل الأربعاء الخميس معلنةً عن وصول قوات الجيش الوطني لمواقع للمرة الأولى دون ان تحددها.

في الطرف الآخر ذكرت منصة تسمي نفسها “شعبة الإعلام الحربي للكتيبة 111 غريان” التابعة لرئاسة أركان قوات الوفاق أن سرب طائرات القوة الجوية نفذت عدة ضربات بمشروع الهضبة بطرابلس.

كما تحدثت مصادر أخرى عن اشتباكات عنيفة في محور المطار واسترداد احدى وحدات الجيش الوطني لثلاث آليات مسلحة.

وركزت منصات عدة من الطرفين على ما قالت أنه معركة كبرى في شارع الخلاطات، فبينما ذكرت الجبهة الإعلامية لحماية العاصمة أن ما يسمى بقوات عملية بركان الغضب صدت هجوما لقوات الجيش الوطني بمحور الخلاطات وكبدتها خسائر فادحة- تعلن كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش الوطني، السيطرة الكاملة على معسكر حمزة وشارع الخلاطات بالكامل.

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