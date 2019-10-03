فيديو | السويحلي يعتلي مدرعة في جولة تفقد للخطوط الأمامية بمحور عين زارة

ليبيا – قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق المنقطع عن المجلس ، عبدالرحمن السويحلي بزيارة لمسلحي الوفاق بمحاور القتال ضد القوات المسلحة جنوب طرابلس اليوم الاربعاء.

‏السويحلي قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه إلتقى من وصفهم بـ” أسود بركان الغضب في محاور الدفاع عن العاصمة ومعنوياتهم تعانق السماء” .

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وأضاف بأنه جدد لهم العهد بأن لا تفاوض ولا حوار مع من وصفه بـ”مجرم الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، مؤكداً على اصراره على دحر من وصفهم بـ”العصابة” (القوات المسلحة الليبية).

‏واختتم السويحلي تدوينته بالتأكيد على أن حكومة الوفاق مُلزمة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم من وصفهم بـ”الأبطال”، مؤكداً بأنه والمسلحين لن يقبلوا بعد اليوم أي تباطؤ أو تقاعس في ذلك!.

وعقب الزيارة نشر السويحلي أيضاً مقطع فيديو ، شبيه بالتي إلتقطها قرب قاعدة الوطية في عملية فجر ليبيا ، حيث ظهر وهو يلتقط صوراً مع القيادي بكتيبة ” ثوار طرابلس أيوب بوراس ” ورفاقه كما تضمن المقطع لقطات له وهو يتجول في محاور عين زارة ووادي الربيع على متن عربة مدرعة فيما يُقدم له المقاتلين شروحاً عن منطقة الإشتباك .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية