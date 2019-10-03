بومبيو ودي مايو: الحل السياسي هو المخرج للأزمة الليبية وللدول الداعمة لطرفي الصراع

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا حتى بالنسبة للدول التي تدعم أيا من طرفي الصراع الراهن، سواء حكومة الوفاق أو الجيش الليبي.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية الأمريكي: “إن الازمة الليبية كانت محور “نقاش معمق” مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية



وأضاف بومبيو: “المهمة مماثلة: نحن نعترف بأن الشيء الأهم الذي يتعين عمله هو خفض وتيرة الصراع ووقف إطلاق النار، علينا إقناع كل الأطراف في الساحة، حتى تلك التي تقدم دعماً خارجيا، بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بوسعه توفير محصلة مناسبة لإيطاليا، وأولا وقبل كل شيء، إلى الشعب الليبي”



من جانبه قال دي مايو: “نحن متفقون على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وقبل كل شيء نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك دول تحفز، بطريقة أو بأخرى، أيا من طرفي الصراع”.

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