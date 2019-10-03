صبراتة .. “علوم البحار” يحتفي بخريجيه  

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شهد مسرح مدرسة صبراتة الجنوبية حفلاً بهيجاً نظمه المعهد العالي لتقنيات علوم البحار ، الكائن في مدينة صبراتة، بمناسبة تخريج الدفعة السابعة عشر من طلبة وطالبات المعهد، البالغ عددهم 95 خريج وخريجة من مختلف تخصصات المعهد للعام الدراسي 2018-2019 م.

تقدم حضور الحفل عميد بلدية صبراتة وأمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبدالجليل كما حضره مدير عام المعهد العالي لتقنيات علوم البحار وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وعدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات.

تخلل الحفل إلقاء عدد من الكلمات في حق الخريجين ومساهمة شعرية عن الوطن للشاعر محمد السويري ، كما تم تكريم الخريجين وتوزيع شهادات التقدير على الأوائل من المتفوقين وتكريم عدد من الأساتذة المتميزين بالمعهد والشخصيات التي كان لها دور في تأسيس المعهد في سنة 1998 م ، من بينهم الأستاذ عمر المبروك صولة مؤسس المعهد .

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