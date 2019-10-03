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ندوة لـ”أمازونات ليبيا” حول الرصاص العشوائي ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أقامت المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا ندوة حول انتشار ظاهرة الرصاص العشوائي وكيفية الحد من خطورته .. وشارك في الندوة العديد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب وعدد من الضباط والضابطات من مؤسستي الجيش الوطني وجهاز الشرطة وعدد من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني .

طرحت الندوة محاور متعددة تتعلق بموضوع الرماية العشوائية وخطورتها وعدد الضحايا الذين تعرضو لهذه الآفة الخطيرة الناجمة عن استخدام السلاح في الحياة العامة في الأفراح والمأتم وغيرها من المناسبات الاجتماعية باتخاذها نوع من التعبير عن الفرح أو الحزن .

وتخللت الندوة عدد من الأرقام الإحصائية عن الضحايا والجرحى ممن لحقت بهم إصابات مباشرة إثر الرماية العشوائية في المناسبات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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