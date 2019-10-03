وفاة ابنة ضحية «القذيفة العشوائية» في سيدي سليم

قال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن عدد الوفيات جراء سقوط قذيفة عشوائية على منزل في منطقة سيدي سليم وصل إلى اثنين.

وأوضح الهاشمي، في تصريح إلى بوابة الوسط، إن ابنة السيدة التي توفت أيضا في الحادث، ماتت متأثرة بجراحها، مشيرا إلى إصابة ثمانية مدنيين آخرين، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات داخل العاصمة.

وأمس، أعلن الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في تصريحات خاصة، وفاة سيدة في سيدي سليم نتيجة إصابة منزلها بقذيفة عشوائية.

وكان علي دعا المواطنين القاطنين بمشروع الهضبة وسيدي سليم في طرابلس، «لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالأدوار السفلية والابتعاد عن النوافذ».

وتشهد المنطقتان اشتباكات عنيفة وقصفا متواصلا في ظل الحرب الدائرة بين قوات القيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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