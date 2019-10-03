واشنطن وروما تؤكدان ضرورة الحل السياسي في ليبيا

اعتبر وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما، أن “الحل السياسي هو المخرج الوحيد” للنزاع الليبي.

وأكد بومبيو خلال زيارة لإيطاليا، أنه أجرى “مباحثات معمقة حول ليبيا” الثلاثاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة جوزيبي كونتي، والأربعاء مع نظيره الإيطالي دي مايو.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن “مقاربتنا متشابهة جدا وهي خفض مستوى العنف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقناع الأطراف كافة في الميدان وخارج ليبيا، بأن الحل السياسي يشكل المخرج الوحيد”.

وأضاف، أن الأمر “مهم لإيطاليا، وبالدرجة الأولى للشعب الليبي”، مؤكدا أن “العملية السياسية يجب أن تتقدم ونحن واثقون بأن الوصول إلى مثل هذه النتيجة أمر ممكن”، مشيرا إلى مؤتمر من المقرر أن “يعقد في الأسابيع المقبلة” ببرلين حول الأزمة في ليبيا.

من جهته، أشار دي مايو إلى أن ليبيا كانت في صلب كافة اجتماعاته في نيويورك” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال: “اتفقنا على أنه للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لا يجب أن تكون هناك دول تحفز هذا الطرف أو ذاك.. إن الضغط المعنوي الذي يمكن ممارسته على أطراف النزاع سواء ليبيين أو غير ليبيين يشكل أمرا بالغ الأهمية”.

وأقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، خطة من ثلاث مراحل لحل النزاع بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتقوم الخطة على وقف إطلاق النار وتنظيم مؤتمر دولي في برلين ومؤتمر بين الليبيين.

المصدر: أ ف ب

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