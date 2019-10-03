7 قتلى في تحطم قاذفة من الحرب العالمية الثانية فوق مطار في أميركا

تحطمت قاذفة من الحرب العالمية الثانية كانت تقل 13 شخصا، الأربعاء، فوق مطار في ولاية كونيكتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن وسائل إعلام محلية.

وتحطمت القاذفة «بي-17» في مطار برادلي إنترناشيونال، حيث طلبت أن تهبط بشكل اضطراري بسبب عطل تقني، بعد أقل من عشر دقائق على إقلاعها، على حد قول مدير المطار كيفن ديون.

من جهته، صرح المسؤول عن الأمن العام في الولاية، جيمس روفيلا، بأن الطائرة التي تشغلها مؤسسة «كولينغز»، ويستقلها عادة راغبون في تجربة التحليق على متنها، كانت تقل 13 شخصا هم عشرة ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد.

وقال روفيلا في لقاء مع صحفيين بثته السلطات على الإنترنت: «يمكنني أن أؤكد أن هناك قتلى لكنني لن أذكر العدد». وأضاف: «من المبكر جدا الحديث عن ذلك.. وقع حادث وحريق، وهناك ضحايا يصعب التعرف على هوياتهم ولا نريد أن نرتكب أخطاء».

وأكد أن كل الأشخاص على متن الطائرة أصيبوا بجروح على الأقل، إضافة إلى شخص كان أمام مبنى صيانة المطار عند ارتطام الطائرة بالأرض واشتعالها. بعد ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عدة عن مسؤولين أن الحادث، الذي أدى إلى انبعاث عمود كثيف من الدخان الأسود يمكن رؤيته من بعد كيلومترات، أسفر عن سقوط سبعة قتلى على الأقل وتسعة جرحى بمن فيهم ثلاثة أشخاص كانوا على الأرض عند وقوع الحادث.

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