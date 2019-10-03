انهيارات في صفوف المليشيات في محاور القتال بضواحي العاصمة

اشتدت حدة الضربات التي توجهها القوات المسلحة، في محاور القتال بطرابلس، حيث قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الانهيارات بدت تظهر على الميليشيات في محاور القتال.

وأشار المركز إلى أن القوة الجوية الضاربة تضرب بقوة في الخلة ومعسكر حمزة وطريق المطار، كما أكد المركز سيطرة القوات المسلحة على مواقع للميليشيات.

المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن أيضا أن المليشيات وبالتنسيق مع وزارة عدل الوفاق المفوضة، تقوم بإخراج السجناء المحكومين جنائيا، والإعفاء عنهم مقابل القتال في صفوفهم.

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