انقطاع جزئي للكهرباء في درنة

انقطع التيار الكهربائي جزئيا عن مدينة درنة، فجر اليوم، الخميس، بسبب عطل في إحدى الدوائر الكهربائية.

وتجري فرق الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة حاليا، حسب منشور على صفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 12 سبتمبر الماضي، شهدت درنة إظلاما تاما، بسبب مشكلات تعرضت لها الشبكة الكهربائية في مدينة بنغازي.

وتمثلت تلك المشكلات في «خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي، مما أدى إلى وقوع إطفاءات أوتوماتيكية داخل درنة»، حسب منشور سابق لصفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة.

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