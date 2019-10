بلدي أبو سليم: وفاة امرأة وإصابة 8 آخرين جراء سقوط القذائف على المنازل

المتوسط:

أعلن المجلس البلدي أبو سليم، فجر الخميس، وفاة إمرأة إثر إصابتها بقذيفة عشوائية.

وأوضح المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “القصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيين ببلدية أبو سليم وسقوط أكثر من قذيفة على المساكن الآمنة، أسفر عن وفاة امرأه من عائلة ميلة بمحلة سيدي سليم، بعد سقوط قذيفة على منزلهم.

وأضاف المجلس أن هدم المنازل الناتج عن القذائف تسبب في إصابة 8 أشخاص .

