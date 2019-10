الشؤون الاجتماعية بالوفاق تناقش بدائل الاحتجاز للمهاجرين

المتوسط:

عقدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس واليونسيف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، الاربعاء الاجتماع الاقليمي الاول لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتبادل وجهات النظر بين الدول حول تجارب وبدائل الاحتجاز لا سيما الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى خلال الاجتماع عرض تجربة ليبيا في بدائل الاحتجاز من خلال تجربة بلدية جنزور المتمثلة في نموذج الأسرة المستضيفة من نفس بلد المهاجر حفاظا على كرامة وانسانية المهاجر لحين تسوية وضعه حسب القوانين واللوائح المعمول بها داخل البلاد.

