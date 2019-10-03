ارتفاع أسعار البيض مع اقتراب العام الدراسي الجديد

مع اقتراب بداية العام الدراسي قفز سعر البيض في العاصمة طرابلس بالمحلات والأسواق إلى تسعة دنانير ونصف الدينار.

وارتفع سعر البيض من خمسة دنانير ونصف الدينار الاسبوع الماضي إلى السعر الحالي بعدما استغل التجار اقتراب موعد بداية العام الدراسي منتصف أكتوبر الجاري، وحاجة التلاميذ للبيض في وجبة الإفطار.

وستشهد مستلزمات أخرى خاصة بالعام الدراسي ارتفاعاً في أسعارها ككل عام، وستتابع “بوابة أفريقيا الإخبارية” خلال الأيام القادمة المتغيرات في أسعار الأدوات المدرسية والملابس والأحذية.

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