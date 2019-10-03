الأمم المتحدة تدعم مهارات كشافة ليبيا

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا ورشة عمل حول النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الأوضاع الإنسانية، بالتعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وشارك في ورشة العمل التي استمرت ليومين متتاليين، 24 قائدا ومرشدة قادمين من 16 بلدية، حيث صرحت ممثلة الصندوق في ليبيا، برونجير بويل-يوسفي، أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات تعتبرشريكاً جوهرياً وأساسياً لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار الصندوق في بيان له إلى أن: “التدريب تضمن جلسات حول كيفية تأثير حالات الطوارئ على أدوار النوع الاجتماعي وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية المجتمعية والإسعافات الأولية النفسية للناجين”.

ومن جانبه، قال القائد الكشفي عبدالقادر عبد السلام، وهو عضو بحركة الكشافة في ليبيا منذ نحو 30 عاماً إن الكشافة يتعاملون بشكل مستمر مع المواطنين المتضررين من الأزمات، ما يعني أن هذه الورشة قد زودتهم بالمزيد من الخبرات لتحسين عملهم.

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