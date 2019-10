اجتماع لمناقشة أزمة الوقود بالجبل الغربي

المتوسط:

عقدت شركة البريقة لتسويق النفط بطرابلس الأربعاء بمقرها اجتماعا مع عضوين من لجنة مراقبة الوقود لمناقشة أزمة نقص الوقود بالجبل الغربي بصفة عامة ومدينة نالوت بصفة خاصة.

وأوضحت بلدية نالوت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل حل الأزمة حتى يصل الوقود لكل مواطن بكل سهولة ويسر.

وطالب عميد البلدية شركة البريقة بأن تتولى تزويد بعض المحطات التي تتوافر فيها الشروط القانونية مباشرة وتحت إشرافها.

من جانبه أبدى رئيس لجنة إدارة الشركة استعدادها للتعاقد مع محطات التوزيع التي تتوافر فيها الشروط القانونية وتتمتع بسمعة حسنة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واعطى ايعاز للمختصين بالشركة بالبدء في ترتيب زيارة ميدانية للفريق المختص وتقديم تقرير بالخصوص.

