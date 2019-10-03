اللواء التاسع يحبط محاولة مليشيات الإخوان زعزعة أمن مدينة ترهونة

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن إحباط محاولة لمليشيات الإخوان، لاستهداف مدينة ترهونة، بدخول عدد من المرتزقة، بمساعدة من بعض الخونة، لمهاجمة منطقة الداوون.

وأفاد المركز بأن عناصر اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة، تمكنت من إحباط هذه العملية، التي كان الهدف من ورائها زعزعة أمن المدينة واستقرارها.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن العثور على أسلحة وذخائر ومرتزقة بأحد المنازل، وأكدت الشعبة أنه لا مكان للخونة والجبناء المرتشين، وأن ترهونة ليست سلعة تباع وتشترى على أرصفة الشوارع، حسب الشعبة.

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