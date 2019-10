المتوسط:

ناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض للدكتور بدر الدين بشير النجار خلال لقاء جمعه بعدد من المختصين في مجال البيئة بديوان مجلس الوزراء، ناقش ملف تكدس القمامة في العاصمة طرابلس.

وبيّن النجار خلال لقاءه الأضرار الصحية الناتجة عن تكدس القمامة في شوارع العاصمة طرابلس.

النجار أوضح للمختصين توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في كيفية التعامل مع هذا الملف، في إشارة منه إلى كيفية الحفاظ على صحة المجتمع وضمان سلامة الأمن الصحي للمواطنين.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد وجّه في تصريح سابق رسالة تحذير إلى مسؤولي الدولة الليبية بضرورة الإسراع في وضع استراتيجيات وتنفيذ إجراءات عاجلة للتخلص من القمامة في شوارع العاصمة طرابلس للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

The post مدير “مكافحة الأمراض” يقدّم توصياته للرئاسي بشأن ملف تكدس القمامة بالعاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية