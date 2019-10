اختتام مؤتمر لجنة الطفولة العربية نواكشوط

المتوسط:

اختتمت الأربعاء، نشاطات المؤتمر الثالث والعشرين للجنة الطفولة العربية والاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة العنف ضد الاطفال والدورة التاسعة للجنة الاسرة العربية المقام في عاصمة الجمهورية الاسلامية الموريتانية نواكشط.

وافتتحت الجلسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابوغزاله، حيث كان الاجتماع الاخير اليوم لمناقشة جدول اعمال وبنود لجنة الاسرة العربية وتم الاعلان عن تخصيص يوم الطفل العربي للطفل الفلسطيني.

واعطت رئيسة الوفد الليبي أ. زهرة عويد نبدة عما تقدمه الوزارة لخدمة الاسرة في ليبيا ايضا رافق الوفد الليبي في الجلسة الختامية محمد ابوزتايه وخليفة القايدي من السفارة الليبية بنواكشط .

وحضر ختام الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية بموريتانيا نانا كان ووزير الصحة بموريتانيا الشقيقة.

