ازدهار التعليم الخاص في بنغازي

بات التعليم الخاص يشهد ازدهارا في ظل سوء الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية، وأصبح التعليم الخاص في مدينة بنغازي تحديداً ينتهج طرقا جديدة في نظامه وبات يزدهر ويتسع فبعد أن كان عدد المدارس الخاصة لا يتجاوز الثلاثين مدرسة فاق عددها اليوم ثلاثمئة وخمسين مدرسة في بنغازي وحدها.

وتزدهر المدارس الخاصة في ظل عدم الاهتمام الحكومي بالمدارس العامة وعدم توفير بيئة جيدة للطلاب ويقبل الأهالي على تسجيل أبنائهم بها على أمل أن تكون مراقبة من قبل وزارة التعليم من حيث تقييم جودة المخرجات وتوفير البيئة التعليمية الجيدة ليبقى كاهل العائلات مثقلا بتكاليف الدراسة التي تضاف إلى سلسة الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطنون.

ويُذكر أن قوائم الطلبة الأوائل ضمن نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية لهذه السنة كانت قد تضمّنت عدداً من الطلبة المنحدرين من مدارس خاصة، وهو ما لفت انتباه الكثير من أولياء الأمور والطلبة.

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