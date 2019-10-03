المتوسط:
تقوم الـدوريات الـتابعة لـلإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي فـي أغـلب مـداخل ومـخارج الـعاصمة طـرابلس بفتح عـدة نـقاط تـفتيش فـي مـفترقات الـطرق وذلك للـمجاهرة بـالأمن وحـفظ الإسـتقرار والـمحافظة عـلي الـممتلكات الـخاصة والـعامة ومـؤسسات الـدولة.
وتأتي هذه الدوريات، لضبط الـمركبات الـمشبوهة ونـزع الـزجاج الـمعتم ومـكافحة الـمظاهر الـسلبية والـمخالفة للـقانون وضـبط الـمطلوبين والـمجرمين وتـقديمهم للـعدالة.
The post انتشار دوريات أمنية على مداخل ومخارج طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.
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